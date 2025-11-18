Dolar
42.34
Euro
49.15
Altın
4,045.95
ETH/USDT
3,049.90
BTC/USDT
91,578.00
BIST 100
10,706.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak

Bu hafta boyunca yurt genelinde hava yağışsız ve kurak olacak. Sıcaklıklar, Ankara'da 18 ila 19, İstanbul'da 20 ila 21 ve İzmir'de 23 ila 25 derecelerde seyredecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, bu hafta için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdun hafta boyunca yağışsız ve kurak havanın etkisi altında olacağını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkisini göstereceğini aktardı.

Trakya'nın batısında Kırklareli, Edirne çevreleri ile Kıyı Ege'de hafif orta kuvvette sağanak geçiş olacağını, yurdun batı kesimlerinde, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyden esen rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, denizcileri ve vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Tekin, üç büyükşehirde bu hafta yağış beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların Ankara'da 18 ila 19, İstanbul'da 20 ila 21 ve İzmir'de ise 23 ila 25 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak

Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak

Edirne'de son dönemdeki yağışlar kanola üreticisini sevindirdi

İçişleri Bakanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için meteorolojik uyarı

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet