Dolar
42.33
Euro
49.25
Altın
4,076.89
ETH/USDT
3,203.60
BTC/USDT
96,796.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak

Hafta sonu yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.

Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı enkazında incelemeler sürüyor
Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için meteorolojik uyarı
Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak

İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek

Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı

Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet