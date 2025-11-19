Dolar
Gündem

Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ve devamındaki artçılarda hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor.

Murat Seyman, Ömer Faruk Yalçın  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Çalışmalar kapsamında kırsal Mandıra Mahallesi'nde hasarlı 27 bina için yıkım kararı verildi.

Ekipler, süreci tamamlanan binalarda kontrollü yıkım gerçekleştiriyor.

Mahalle sakinlerinden İsmail ve Neslihan Aslan çifti, 52 yıldır yaşadıkları evlerinin yıkılışını gözyaşı dökerek izledi.

Neslihan Aslan, evlerinin yıkımını hüzünle takip ettiklerini belirterek, "Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Devletimize teşekkür ediyoruz. Konteynerimiz kısa sürede teslim edildi. İnşallah yeni evimiz de yapılır." dedi.

İlçede hasarlı yapıların yıkımının etaplar halinde sürdüğü ve vatandaşların güvenli barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

