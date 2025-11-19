Dolar
42.36
Euro
49.11
Altın
4,115.71
ETH/USDT
3,084.20
BTC/USDT
91,483.00
BIST 100
10,890.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı

İstanbul Havalimanı, havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı.

Mikail Bıyıklı  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, operasyonel dayanıklılığını ve krizlere karşı hazırlık seviyesini bu başarıyla tescilleyen havalimanı, iş süreçlerini olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda sürdürebilecek kapasiteye ulaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yolcu deneyiminin kesintisizliği, uçuş operasyonlarının güvenilirliği ve altyapı yönetiminin sürekliliği için kritik önem taşıyan ISO 22301 belgesi, yalnızca mevcut süreçlere uyumu değil, aynı zamanda sürdürülebilir, proaktif ve kesintisiz bir operasyon anlayışının kurumsal kültür haline getirildiğini de gösteriyor.

Havalimanının operasyonel mükemmellik vizyonunun uluslararası düzeyde bir karşılığı niteliğinde olan bu sertifikanın alınmasında İGA İstanbul Havalimanı Operasyon Merkezi (APOC) de kritik rol üstleniyor. 7/24 kesintisiz çalışan, ileri teknoloji altyapısıyla donatılan merkez, olağan uçuş operasyonlarını yönetmekten kriz anlarında hızlı ve etkili karar almaya kadar tüm süreçleri koordine ediyor.

APOC'un kriz yönetimi kabiliyeti, doğal afetlerden meteorolojik olumsuzluklara, acil durum senaryolarından operasyonel aksaklıklara kadar birçok alanda üstün bir hazırlık düzeyi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Kalite Sistemleri Direktörü İnanç Yapar, İGA'nın iş sürekliliği yönetiminde sergilediği örnek yaklaşımın, ISO 22301 sertifikasının getirdiği sorumlulukları operasyonel yapının tüm katmanlarına titizlikle yansıtmasından kaynaklandığını belirtti.

Elde edilen bu başarının kurum çapında bir vizyonun sonucu olduğunu aktaran Yapar, şunları kaydetti:

"Bu önemli başarı, İGA İstanbul Havalimanının operasyonlarını olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu tescilliyor. İş sürekliliğine yönelik proaktif yaklaşımımız, yolcu trafiği ve hizmetlerinde, uçuş operasyonları ve altyapı yönetiminde kesintisizliğin sağlanması, operasyonel güvenilirlik, paydaş beklentilerinin karşılanması ve kurumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynuyor."

Yapar, bu başarının ekip çalışması ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunu vurgulayarak, İGA'nın tüm süreçlerini uluslararası standartlarla uyumlu şekilde sürekli iyileştirerek daha güvenli ve kesintisiz bir havacılık ekosistemi inşa etmeye ve operasyonel mükemmellik alanlarında öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 13 yılda 924 bin 943 bağımsız bölüm dönüştürüldü
Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı

İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı

Karadağ, Türkiye ile "vizesiz seyahat"i yeniden uygulamaya koyacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama

İSKİ'den İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama

İSKİ'den İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama
AA'nın "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı

AA'nın "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet