Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangında ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere kaldırıldı.
Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanların yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Polislerin çevrede güvenlik önlemi aldığı mahallede itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Binanın üst katlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 20 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 12 kişi de olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Otoparkta çıkan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.