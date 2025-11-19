Dolar
Yaşam

Kuş cenneti Erçek Gölü yaban kazlarına ev sahipliği yapıyor

Yüzlerce kuş türünün gözlemlenebildiği Van'daki Erçek Gölü'ne havanın soğumasıyla yaban kazları gelmeye başladı.

Necmettin Karaca  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Kuş cenneti Erçek Gölü yaban kazlarına ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Kuşların göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden biri olan Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü'nde birçok türü bir arada gözlemlemek mümkün.

Yaban hayvanlarının daha güvenli ortamda üreme alanı bulduğu göl, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra bugünlerde binlerce yaban kazına da ev sahipliği yapıyor.

Havanın soğumasıyla bölgeye gelen küçük sakarca ve boz kazları, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, sulak alan yönünden zengin olan havzanın birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Nesli tükenmekte olan kuşların da bölgeye geldiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda allı turnalarla flamingolar yazın konaklıyor. Kışın da boz kazlarla sakarca kazlar yoğun şekilde buraya geliyor. Sakarca ve boz kazlar, Sibirya, Kazakistan ve Rusya'nın batısındaki soğuk bölgelerden kışı burada geçirmek üzere geliyorlar. Kışı burada geçirdikten sonra üremek için oralara dönüyorlar. Hem sakarca kazlarını hem boz kazları hem de allı turnaları aynı karede görmek mümkün."

