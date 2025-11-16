Van, Bitlis ve Hakkari'ye kar yağdı
Van, Bitlis ve Hakkari'de kar etkili oldu.
Bitlis
Van'da iki gündür süren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Başkale ve Bahçesaray ilçeleri beyaza büründü.
Güne kar yağışıyla uyananlar, araçlarının üzerindeki birikintileri temizledi.
Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet ve Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçitlerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.
Belediye ekipleri de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Bitlis
Bitlis'te dün etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı, parklar beyaza büründü.
Acil durumlar için de bazı noktalarda karla mücadele ekipleri hazır bekletildi.
Fotoğraf: Şener Toktaş/AA
Hakkari
Hakkari'de gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı.
Vatandaşlar iş yerleri önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
