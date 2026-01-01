Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.
(İstanbul/08.30)
SPOR
1- Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe spor kulüpleri ve taraftar grupları da destek verecek.
(İstanbul/07.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.