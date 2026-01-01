Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,981.10
BTC/USDT
87,683.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı

Başkentte yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor.

Emrullah Cesur  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı Fotoğraf:Arman Önal/AA

Ankara

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.

Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı yollar karla kaplanırken, belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kentin simge noktalarından Anıtkabir, Ulus Atatürk heykeli, Hitit Güneş Kursu heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay da beyaz örtüyle kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı
CANLI - Filistin'e destek için on binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü başladı
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı

Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı

Türkiye'de yeni yıl kutlamaları

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mutlu'dan sürücülere "yılbaşı" uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mutlu'dan sürücülere "yılbaşı" uyarısı
Bodrum'da çocuklara okul bahçesinde suni kar sürprizi

Bodrum'da çocuklara okul bahçesinde suni kar sürprizi
Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı

Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet