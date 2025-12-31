Dolar
Yaşam

Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 25'inin karşılandığı Malatya'da kayısı ağaçları, yılın yağan son karıyla birlikte gelinlik gibi süslendi.

Okan Coşkun  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Kenti etkisi altına alan kar yağışı, birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, kış aylarının gelmesiyle yağan karla birlikte kayısı ağaçları beyaza büründü.

Yaklaşık 9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte, ağaçların beyaza bürünmesiyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Beyaz örtüyle kaplanan kayısı ağaçları, dron ile görüntülendi.

