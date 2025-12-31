Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı
Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 25'inin karşılandığı Malatya'da kayısı ağaçları, yılın yağan son karıyla birlikte gelinlik gibi süslendi.
Malatya
Kenti etkisi altına alan kar yağışı, birçok bölgede etkisini sürdürüyor.
"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, kış aylarının gelmesiyle yağan karla birlikte kayısı ağaçları beyaza büründü.
Yaklaşık 9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte, ağaçların beyaza bürünmesiyle birlikte güzel görüntüler oluştu.
Beyaz örtüyle kaplanan kayısı ağaçları, dron ile görüntülendi.
