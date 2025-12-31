Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları belli oldu

400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliama "dur" demek için gerçekleştirilecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

Gökçe Karaköse  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları belli oldu

İstanbul

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliama "dur" demek için gerçekleştirilecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.

Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüş başlayacak.

Yayalar, alana girebilmek için Galata Köprüsü Eminönü tarafında "K1" ve "K2" numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında "K3" numaralı kapıyı kullanacak.

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan "K1" giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

Ayrıca, İstanbul'un birçok ilçesinden otobüslerle alana ulaşım sağlanacak.

Galataport'taki otopark alanı araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak.​​​​

