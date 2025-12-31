EGM, yılbaşı tedbirleri kapsamında 163 bin 453 asayiş personeliyle sahada olacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında 163 bin 453 personel, 17 bin 930 ekip, 1250 motosikletli yunus timi ile vatandaşların güvenliği için sahada olacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, AA muhabirine ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girebilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde güvenlik tedbirleri alındığını belirten Çetiner, tüm birimlerle 24 saat esasına göre görev başında olduklarını söyledi.
Asayiş tedbirleri kapsamında salı gününden itibaren 4 gün boyunca şehir giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları ile meydanlarda, umuma açık yerlerde, alışveriş merkezlerinde ve şehirlerin ana arterlerinde yaya ve motorize devriyelerin arttırıldığını, sabit ve hareketli uygulama noktaları oluşturulduğunu dile getiren Çetiner, şu bilgileri verdi:
"Trafik tedbirlerinde görevi personelimiz hariç olmak üzere asayiş tedbirleri kapsamında, 163 bin 453 personelimiz, 17 bin 930 ekibimiz, 1250 motosikletli yunus timimiz görev yapacak. Ayrıca 6 bin 672 uygulama noktasında da sabit denetimlerimiz olacak. Bunların yanı sıra 11 helikopterimiz, 246 İHA/SİHA dronumuz, 55 deniz aracımız ve 182 dedektör köpeğimizle birlikte halkımızın güvenliğini sağlamak için alanda olacağımızı ifade etmek isterim."
"Tüm ekip ve personelimizle alanda olacağız"
Vatandaşlardan şüpheli gördükleri her durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini isteyen Çetiner, yılbaşı akşamı özellikle havaya ateş açılmaması, gürültü kirliliği ve kamu düzenini bozacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Çetiner, şunları kaydetti:
"Halkımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yeni yıla başlamasını sağlamak için tüm ekip ve personelimizle birlikte alanda olacağız. Türk Polis Teşkilatı olarak diğer kurumlarımızla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde olduğumuzu ve görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."
Emniyetten yılbaşı gecesinde kadına şiddete karşı yoğun mesai
Ülke genelindeki yılbaşı tedbirleri kapsamında kadına şiddetle mücadelede Kadın Acil Destek (KADES) ve 112 Acil Çağrı Merkezi yoğun mesai yürütecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2018'de hayata geçirilen KADES uygulamasının 9 milyon 141 bin indirme sayısına ulaştığını, uygulamadan yaklaşık 1 milyon 920 bin ihbarın alındığını belirtti.
Özdemir, ihbarlara en yakın ekibin sevk edilerek, olası bir kadına şiddet vakasının önüne geçildiğini söyledi.
Bakanlık bünyesinde 2021 yılında Elektronik İzleme Merkezi kurulduğunu anımsatan Özdemir, burada yaklaşık 9 milyon 200 bin izleme yapıldığını, aktif olarak 1500 vakanın takip edildiğini kaydetti.
Özdemir, yılbaşı gecesinde KADES uygulaması kapsamında görev yapan personelle sahada olacaklarını ifade etti.
"Şiddete karşı sahada olacağız"
Sibel Özdemir, kadınların şiddete uğramaması, uğradığında da en yakın birimden yardım alması için görev başında olacaklarını vurgulayarak, "Şiddet, taciz gibi istenmeyen bir durum meydana gelirse, kadın vatandaşlarımız hiç çekinmeden KADES uygulamamız ve 112 Acil Çağrı Hattı'ndan yardım talep edebilir. Bu noktada görev yapan ekiplerimizle birlikte yaşadıkları veya yaşama ihtimali olan şiddet ortamlarından uzaklaştırılmaları için sahada olacağız." diye konuştu.
KADES uygulamasından gelen ihbarların öncelikli ihbar olarak değerlendirildiğini vurgulayan Özdemir, "Yılbaşı gecesinde mesai harcayan personel sayısının artırılarak, kadına şiddet vakası olmaması için yoğun mesai harcanacak." ifadelerini kullandı.