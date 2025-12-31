Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mutlu'dan sürücülere "yılbaşı" uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mutlu, "Sürücülerimizden tüm trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, yolculuklar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil." dedi.

Semih Erdoğdu  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mutlu'dan sürücülere "yılbaşı" uyarısı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik Yönetim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla yayımlanan "yılbaşı tedbirleri" konulu talimatlar gereğince vatandaşların yeni yılı huzurlu ve güvenli karşılamaları amacıyla tedbirler aldıklarını belirten Mutlu, ülke genelinde 21 bin 236 trafik polisi ve 7 bin 794 trafik ekibiyle görev başında olduklarını aktardı.

Trafik Yönetim Merkezi'nde ülke genelindeki gelişmelerin anlık takip ve koordinesini yapacaklarını dile getiren Mutlu, hem otobüs terminallerinde hem de şehir içi ve dışı kara yollarında bilgilendirme ve denetim faaliyeti yürüteceklerini söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerine hız sınırlarına uymaları, hava ve yol durumuna göre hızlarını ayarlamaları, uykusuz, yorgun şekilde araç kullanmamaları uyarısında bulunan Mutlu, şoförlerin yanı sıra yolcuların da emniyet kemeri takması gerektiğinin altını çizdi.


Yılbaşı nedeniyle şehir içlerinde hem yaya hem de araç trafiğinin normalin üzerinde olabileceğine işaret eden Mutlu, güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla denetim faaliyetlerini gece boyunca sürdüreceklerini kaydetti.

"Geçen yıl kazalarda 1331 yaya hayatını kaybetti"

Mutlu, 2015-2024 yılları arasındaki trafik kazalarının yüzde 79'unun şehir içlerinde meydana geldiğine dikkati çekerek, "Bu kazaların meydana gelmesinde yasal veya uygun hızlarda araç kullanmama birinci sırada yer alıyor. Geçen yıl meydana gelen kazalarda maalesef 1331 yaya hayatını kaybetti. Üzücü olayların yaşanmaması adına sürücülerimizden hız sınırlarına uymalarını ve trafikte sabırlı olmalarını önemle rica ediyorum." diye konuştu.

Kış lastiği kullanmanın önemine vurgu yapan Mutlu, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle geceleri buzlanmalara karşı sürücülerimizin takip mesafesine daha fazla dikkat etmeleri ve takip mesafesini biraz daha uzun tutmaları trafik güvenliği adına faydalı olacaktır. Sürücülerimizden tüm trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, yolculuklar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var. Ayırmak için değil. Bizler, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görevimizin başında olacağız. Trafik kazalarının olmadığı ve can kayıplarının yaşanmadığı bir yıl olması dileklerimle. 2026 yılında tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."


