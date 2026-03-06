Dolar
Yaşam

Yaklaşık yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve küçük yaşta başladığı terzilik mesleğini devam ettiren 59 yaşındaki Adem Koz, 45 yıldır elinden iğne, iplik ve makası bırakmıyor.

Hüseyin Yiğiner  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Yaklaşık yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Koz, 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasına ve büyümesine rağmen bırakmadı.

Terzi Adem Koz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terziliğin hala değerini koruyan bir zanaat olduğunu söyledi.

Mesleğe usta çırak ilişkisi içerisinde başladığını anlatan Koz, "Bakıp görerek ustamızın yanında yetiştik. Zamanla kendimizi de geliştirdik." dedi.

Koz, ortaokul mezunu olduğunu belirterek ilk yıllarda farklı işlerde çalıştığını ancak aradığını bulamayınca yeniden terziliğe döndüğünü kaydetti.

Koz, pantolon, ceket ve yelek dikimi yaptıklarını, ayrıca daraltma, kısaltma ve her türlü tadilat işini üstlendiklerini belirterek, deri ürünlerde de tadilat yaptıklarını söyledi.

Kadın elbisesi dikmediklerini ancak etek ve pantolon taleplerini karşıladıklarını dile getiren Koz, tüm kıyafetlerin tadilatını yaptıklarını ifade etti.

Özel dikimde müşterilerin kumaşı seçip sipariş verdiğini anlatan Koz, sipariş usulü çalıştıklarını ve zaman zaman mağazalara da iş yaptıklarını söyledi.

Koz, özellikle düğün sezonlarında işlerin arttığına dikkati çekerek 1990’lı yılların, terzilik mesleğinin en yoğun dönemleri olduğunu belirtti.

Hazır giyim sektörünün büyümesiyle terziliğin bir miktar durgunlaştığını dile getiren Koz, buna rağmen mesleğin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

Terziliğin pahalı olduğu yönündeki algıya katılmadığını ifade eden Koz, "Aslında hazır giyim de pahalı ama özel dikilen kıyafet daha uzun ömürlü olur." diye konuştu.

