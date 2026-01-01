Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,981.10
BTC/USDT
87,683.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Ferhat Yasak  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Istanbul

İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oldu.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı
CANLI - Filistin'e destek için on binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü başladı
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu

İstanbul'da yılın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor

Gümüşhane'de araçların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

Gümüşhane'de araçların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet