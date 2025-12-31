Dolar
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi

Hakkari'de, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1557 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Sümbül Mahallesi'ndeki Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

Programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını söyledi.

Kent genelinde 1557 konutun yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bu konutların il merkezi, ilçeler ve beldelere yayılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla vatandaşlarımızın bu kampanyadan faydalanması için harekete geçtik. İl merkezi ve ilçelerde sosyal konut yapılacak alanların yer tespitleri ve tasarımları yapıldı ve TOKİ Başkanlığına bildirildi. Onlar da hızlı şekilde bu işin proje aşamasına geçmiş bulunuyorlar. Adaletli bir kura seçimi sonucunda 1557 konutu hak sahipleriyle buluşturacağız. TOKİ'nin bu proje sistematiği hiç eksilmiyor. Önümüzdeki yıllarda da proje yapma arayışımız devam edecek. Kura çekiminin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye, hem bu 500 bin konut sürecinin planlanmasında gösterdikleri irade hem de kentimize gösterdikleri ilgileden minnetimi, şükranlarımı arz ediyorum."

"Milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptık"

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca da kurum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakanıc Murat Kurum'un koordinasyonunda ülkenin her köşesinde yüz binlerce proje hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Geçmişle geleceği, yeşille yapıyı, insan ile şehri bütünleştiren konutlar ile donatılar inşa ettiklerini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde yeni şehirler kurduk. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. 2019'da 50 bin, 2020'de 100 bin, 2022'de 250 bin haneyi kapsayan üç ayrı sosyal konut projesi gerçekleştirdik. TOKİ'nin üretim gücüyle vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturarak 81 ilimizde yaklaşık 6,5-7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 1 milyon 750 bin konut rakamına ulaştık. Eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına, ibadethanelerden millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 500 sosyal donatı ürettik. Esnaflarımızın iş yerlerini, kamu kuruluşlarının binalarını inşa ettik. Dünyada hiçbir devletin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bu projelerle milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptık."

Kent ve ilçelerdeki hak sahiplerini belirlemek için kura çekiminin yapıldığını dile getiren Karaca, "Bu proje devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı yuva sahibi yapacaktır. Kurada ismi çıkmayan vatandaşımız da üzülmesin. Bundan önceki çalışmalarımızda olduğu gibi ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı kalmayana kadar TOKİ'nin bu projeleri devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Programa vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Adıgüzel ile vatandaşlar katıldı.

