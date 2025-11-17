Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesi ve Kars'ta kar etkili olurken, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 44 yerleşim yerinin yolu açıldı.
Van/Kars
İlçede dünden bu yana etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kars
Kentte yüksek rakımlı bölgelerde hafta sonu görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Vadisi mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Hakkari ve Muş'ta kapanan 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Kentte etkili olan kar nedeniyle şehir beyaz örtüyle kaplandı.
Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yolları açtı.
Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.
Muş
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.

Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.