Dolar
42.34
Euro
49.20
Altın
4,090.73
ETH/USDT
3,197.70
BTC/USDT
95,760.00
BIST 100
10,594.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesi ve Kars'ta kar etkili olurken, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 44 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Sayim Harmancı, İbrahim Yaldız, Zafer Tayfur  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Van/Kars

İlçede dünden bu yana etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kars

Kentte yüksek rakımlı bölgelerde hafta sonu görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Vadisi mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Hakkari ve Muş'ta kapanan 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı 

Kentte etkili olan kar nedeniyle şehir beyaz örtüyle kaplandı.

Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yolları açtı.

Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.

Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Yargıtaydan düğün fotoğraflarını müşterilerine izinsiz gösteren fotoğrafçıya mahkumiyet kararı
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Hakkari'de Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı

Van, Bitlis ve Hakkari'ye kar yağdı

Van, Bitlis ve Hakkari'ye kar yağdı
Bahçesaraylı kadınlar ahşap tezgahlarında dokuma kültürünü yaşatıyor

Bahçesaraylı kadınlar ahşap tezgahlarında dokuma kültürünü yaşatıyor
Kapadokya'da mevsimin ilk karı yağdı

Kapadokya'da mevsimin ilk karı yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet