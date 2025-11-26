Dolar
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Merve Yıldızalp Yormaz  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Ankara

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

