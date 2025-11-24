Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Havva Nalçacı'yı ziyaret etti.
KOCAELİ
Kızılay İl Kadın Kolları Başkan Vekili Arife Çağdaş ile yönetimden Ayşe Arslan ve Selma Sapan, eğitim hayatına adadığı 39 yılın ardından 15 yıl önce emekliye ayrılan Nalçacı'ya Derince ilçesindeki evinde ziyarette bulundu.
Ziyarette, Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Şengül Karagöz adına Havva Nalçacı'ya çiçek takdim eden Çağdaş ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.