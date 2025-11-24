Dolar
42.43
Euro
48.95
Altın
4,096.80
ETH/USDT
2,853.90
BTC/USDT
87,244.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve futbolcu Adem Zorgane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Emrah Akıllı, Emircan Bardak  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı Fotoğraf: Emrah Akıllı/AA

Corum

Törende ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için yapılan hatmin duası okundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Çalgan gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu söyledi.

Aybüke öğretmenin mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirten Çalgan, "Geçtiğimiz yıl yine burada ailesine demiştim ki, 'Aybüke hoca şehit olmadan önce sadece sizin kızınızdı ama şehit olduktan sonra bütün memleketimizin evladı oldu.' Acısını hepimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Bu özel günde dualarımız kendisiyle beraber. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Öte yandan Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda da anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
Miss Universe 2025’i Meksikalı Bosch’un kazanması, "şeffaflık" tartışmalarına yol açtı
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Benzer haberler

Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti

Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Sınıf öğretmeni meslektaşı olan eski öğrencisiyle aynı okulda görev yapıyor

Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor

Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor
Mezun olduğu okulda yeni nesillerin eğitimi için çaba gösteriyor

Mezun olduğu okulda yeni nesillerin eğitimi için çaba gösteriyor
Yanlış iğneyle engelli kalan Veli öğretmen 22 yıldır azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

Yanlış iğneyle engelli kalan Veli öğretmen 22 yıldır azmiyle öğrencilerine örnek oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet