Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
Bakan Ersoy, "Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik." dedi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.
Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Duran'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Başkanlığımızda misafirimiz oldu.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 24, 2025
Görüşmede, iletişim stratejilerimizin kültür ve turizm alanındaki çalışmalarla koordinasyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık.
Özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin… pic.twitter.com/aXR6TETMSB
Ersoy, şunları kaydetti:
"Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Ülkemizin tanıtımına, uluslararası iletişim gücümüzün artırılmasına ve kurumlar arası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık. Sayın Duran'a görevinde başarılar diliyor, verimli işbirliğimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum."
Duran'ın paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran da ziyarete ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Başkanlığımızda misafirimiz oldu.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 24, 2025
Görüşmede, iletişim stratejilerimizin kültür ve turizm alanındaki çalışmalarla koordinasyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık.
Özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin… pic.twitter.com/aXR6TETMSB
Görüşmede, iletişim stratejilerinin kültür ve turizm alanındaki çalışmalarla koordinasyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Duran, "Özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, Türkiye markasının ve ülkemizin kültürel birikiminin dünyaya daha güçlü bir dille anlatılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.