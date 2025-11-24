Dolar
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

Bakan Ersoy, "Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Duran'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Ülkemizin tanıtımına, uluslararası iletişim gücümüzün artırılmasına ve kurumlar arası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık. Sayın Duran'a görevinde başarılar diliyor, verimli işbirliğimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum."

Duran'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran da ziyarete ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, iletişim stratejilerinin kültür ve turizm alanındaki çalışmalarla koordinasyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Duran, "Özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, Türkiye markasının ve ülkemizin kültürel birikiminin dünyaya daha güçlü bir dille anlatılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

