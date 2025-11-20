Dolar
42.37
Euro
48.98
Altın
4,056.20
ETH/USDT
3,012.20
BTC/USDT
91,700.00
BIST 100
10,928.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katılıyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım
Çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kalan öğrenciye 20 milyon lira tazminat kararı
Bakan Memişoğlu: 2026 DUS sınavının bir defaya mahsus nisanda da yapılmasına karar verdik
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Tunç: TDT çatısı altında, hukuk ve adalet alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul sürecinin sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul sürecinin sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet