Gündem

İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Şişli ilçesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi’nde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Fahri Aksüt  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İstanbul

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, soğuk zincir koşulları, resmi evrak ve beyanlar, gıda üretim süreçleri, hijyen koşulları, depolama şartları, çapraz bulaşma riskleri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliğine ilişkin diğer tüm resmi kontrol süreçleri incelendi.

Kontrollerde kamu sağlığını etkileyebilecek nitelikte bir uygunsuzluğa rastlanmazken, halk sağlığını tehdit etmeyen küçük kusurlar için işletmeler sözlü olarak uyarıldı.

Bazı işletmelerden ise prosedür gereği laboratuvar analizleri için numune alındı.

Denetimlerin ardından, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kent genelindeki gıda işletmelerinde yürütülen denetimlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul’da faaliyet gösteren 135 bin 804 gıda işletmesinde il ve ilçe müdürlüklerince risk esasına dayalı olarak 7 gün 24 saat yürütülen resmi kontroller kapsamında yıl başından bu yana 198 bin 560 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye toplam 506 milyon 457 bin 754 TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandığı, 237 işletmenin faaliyetten men edildiği, güvenilir olmayan gıda üretip piyasaya arz eden 80 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kontroller kapsamında 6 bin 745 numune alındığına vurgu yapılan açıklamada, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edilen 480 numuneye ilişkin ilgili üretici işletmelere yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, il genelinde et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek riskli gıdaların satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrollerin yoğunlaştırılarak sürdürüldüğü vurgulandı.

