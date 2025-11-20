Dolar
Gündem

Mardin'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Halil İbrahim Sincar  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Mardin'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Mardin

Kızıltepe Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes alamadığını fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

Özkan'ın yaptığı müdahale sonrası soluk borusuna kaçan yemek çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Bu arada yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.

