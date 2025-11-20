Mardin'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Mardin
Kızıltepe Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes alamadığını fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Özkan'ın yaptığı müdahale sonrası soluk borusuna kaçan yemek çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Bu arada yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.