Gündem

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın’da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı’nın su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Selim Bostancı  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.

Piknik alanı girişi ve yürüyüş yollarına emniyet ve zabıta ekipleri tarafından emniyet şeridi çekildi.


