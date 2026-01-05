Dolar
logo
Yaşam

Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi

Mardin'in Savur ilçesinde, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Savur Çayı havzası havadan görüntülendi.

Halil İbrahim Sincar, Mehmet Emin Kavak  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Savur'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, etrafındaki bitki örtüsü ve suyunun yıl boyunca berrak akmasından "Yeşilsu" olarak nitelendirilen Savur Çayı, ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından çayın havzası beyaza büründü.

Karlarla kaplı alanda akan çayın çevresindeki kavak ağaçlarıyla oluşturduğu güzel görüntü dronla kayda alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
