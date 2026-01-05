Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi
Mardin'in Savur ilçesinde, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Savur Çayı havzası havadan görüntülendi.
Mardin
Savur'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, etrafındaki bitki örtüsü ve suyunun yıl boyunca berrak akmasından "Yeşilsu" olarak nitelendirilen Savur Çayı, ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor.
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından çayın havzası beyaza büründü.
Karlarla kaplı alanda akan çayın çevresindeki kavak ağaçlarıyla oluşturduğu güzel görüntü dronla kayda alındı.