Sertavul Geçidi'ndeki kar ve sis havadan görüntülendi
İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde etkili olan kar ve sis, havadan görüntülendi.
Karaman
Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar ve sis etkili oluyor.
Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları ve sis tabakasının arasında kalan rüzgar türbinleri, güzel görüntü oluşturdu.
Kar ve sisin uyumunun oluşturduğu manzara dronla kaydedildi.
