Gündem

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan binada dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Bilgin  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Kaynartepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin müdahalesiyle binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangına müdahale anı bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

