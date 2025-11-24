Dolar
Gündem

Hatay'ın içme suyu kaynaklarından Karaçay Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,1'e düştü

Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 6,1'e geriledi.

Mehmet Bayrak  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Hatay'ın içme suyu kaynaklarından Karaçay Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,1'e düştü Fotoğraf: Mehmet Bayrak - AA

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

Suyu büyük oranda çekilen barajdaki doluluk geçen yıl kasımda yüzde 58 olarak kaydedilmişti.

Kentte içme suyunun yanı sıra tarımsal sulama için de kullanılan Yayladağı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 12,4'e düştü.

