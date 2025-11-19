Dolar
Tuz Gölü'nde oluşan kütleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Tuz Gölü'nde oluşan kütleler, bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Hacı Özkan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Tuz Gölü'nde oluşan kütleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor Fotoğraf: Hacı Özkan/AA

Aksaray

Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, sadece manzarasıyla değil, sunduğu aktivite zenginliğiyle de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında oluşan kütleler, fotoğraf tutkunları tarafından da görüntülenmeye çalışılıyor.

Fotoğraf tutkunu Dursun Altan, AA muhabirine, oluşan şekilleri sosyal medyada fark edince yakından görmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Tuz Gölü'nün etkileyici manzarası olduğunu belirten Altan, "Suların çekilmesiyle beraber tuzda oluşan görüntüler, Tuz Gölü'nün güzelliğine ayrı bir güzellik eklemiş. Burası fotoğrafseverler için gerçekten muhteşem bir görüntü. Fotoğraf tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.


