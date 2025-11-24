Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Gündem

Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Betül Bilsel  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yağışların bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

