Ekonomi

Antalya'da çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu

Kesme çiçek üretiminin yoğun yapıldığı Antalya'da, çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Antalya'da çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin mezadında, çiçekler, yürüyen bantta sergilenerek satışa sunuluyor. En yüksek teklifi veren esnaf, istediği çiçekleri satın alıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu dönemde seralarda yetiştirilen çiçeklerin önemli bir kısmının öğretmenler için hazırlandığını söyledi.

Türkiye'de üretilen çiçeklerin büyük bölümünün Antalya'da yetiştirildiğini belirten Yılmaz, kentten farklı illere sevkiyatlar yapıldığını dile getirdi.

Esnafın mezada gelerek çiçek satın aldığını anlatan Yılmaz, "Sektör özel günlere göre üretim yapıyor. Bu dönemde iç pazarda Öğretmenler Günü hareketliliği var. Çiçekçilerde de bu güne yönelik çalışmalar yapılıyor. Seralarda yetiştirilen ürünlerimiz, pazartesi günü öğretmenleri mutlu edecek." dedi.

Sektörde Öğretmenler Günü sonrası yılbaşına yönelik üretimin başlayacağını aktaran Yılmaz, 12 ay boyunca taleplere göre çiçek üretimi yaptıklarını kaydetti.

