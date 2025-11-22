Dolar
Gündem

"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 2 bin 888 kişi sorgulandı ve 54 iş yeri denetlendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı

Kastamonu

Kastamonu

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, "Kastamonu Huzur" uygulaması öncesi yaptığı konuşmada, uygulamaya 174 personelin katıldığını söyledi.

Müdürlük olarak şu ana kadar tesis edilen güven duygusunun devamı, halkın huzur ve güveni için uygulamayı başlatacaklarını vurgulayan Taş, "Trafik güvenliği, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve aranan şahısların yakalanması için topyekun ve bütün gücümüzle bir uygulama başlatacağız. Bu uygulamada hedefimiz halkın huzuru, devlete olan güveni ve şu ana kadar tesis edilmiş olan güven duygusunun sürekliliğini sağlamaktır. Amacımız suçu işlenmeden önlemek." ifadelerini kullandı.

Ekiplerden, uygulama esnasında kendi güvenliklerini azami ölçüde sağlamalarını isteyen Taş, "Sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Konuşmanın ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak 14 ayrı noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 2 bin 888 kişi ve 789 aracın sürücüsü sorgulandı, 54 umuma açık iş yeri denetlendi.

Denetimlerde ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı
Bakan Kurum: COP31'in taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür
Bakan Yerlikaya: Suç odaklarına karşı mücadeleyi yok saymak, vatan evlatlarının emeğine hakarettir
İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin Çatışmaların Barışçıl Çözümünde Yürüttüğü İnsani Diplomasi ve Yardımları" paneli

