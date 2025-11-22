Londra'da yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de, "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda en az 90 kişi gözaltına alındı.
Londra
İngiltere'de, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda en az 90 kişi gözaltına alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tavistock Meydanı'nda toplanan eylemciler, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazan eylemciler, kendilerini gözaltına aldırmak için meydanda oturma eylemi başlattı.
Londra Metropolitan Polisi, pankart tutan diğer eylemcileri, yasaklı gruba destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alırken, bazı protestocular, soruları yanıtlamaktan ve hareket etmekten kaçındı.
En az 90 kişiyi gözaltına alındı
Londra Metropolitan Polisinin eylemin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis memurlarının, protestoda en az 90 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Açıklamada, protestonun sona erdiği ve grubun bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
Grup, İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor
İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.
Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.
O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken, Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.