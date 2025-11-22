Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,750.10
BTC/USDT
84,552.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Gazze protestoları

Londra'da yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de, "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda en az 90 kişi gözaltına alındı.

Zuhal Demirci  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Londra'da yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiltere'de, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda en az 90 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tavistock Meydanı'nda toplanan eylemciler, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazan eylemciler, kendilerini gözaltına aldırmak için meydanda oturma eylemi başlattı.

Londra Metropolitan Polisi, pankart tutan diğer eylemcileri, yasaklı gruba destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alırken, bazı protestocular, soruları yanıtlamaktan ve hareket etmekten kaçındı.

En az 90 kişiyi gözaltına alındı

Londra Metropolitan Polisinin eylemin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis memurlarının, protestoda en az 90 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, protestonun sona erdiği ve grubun bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Grup, İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken, Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı
Bakan Kurum: COP31'in taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür
Bakan Yerlikaya: Suç odaklarına karşı mücadeleyi yok saymak, vatan evlatlarının emeğine hakarettir
İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin Çatışmaların Barışçıl Çözümünde Yürüttüğü İnsani Diplomasi ve Yardımları" paneli

Benzer haberler

"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı

"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı

Almanya'da sosyal medyada memurlara yönelik "parazit" paylaşımında bulunan kişinin evi polislerce basıldı

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi

Londra'da yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alındı

Londra'da yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alındı
Gazze’de İsrail’in neden olduğu yıkımın enkazı altında kalan kayıp cenazeler tek ekskavatörle aranacak

Gazze’de İsrail’in neden olduğu yıkımın enkazı altında kalan kayıp cenazeler tek ekskavatörle aranacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet