Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,989.60
BTC/USDT
68,498.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanları, yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Filistin

İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi yerel seçim öncesi Filistin'e destek bildirisine imza attı

İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi, 7 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde Filistin'in ana meselelerden biri olması gerektiği savunulan, belediyelerin İsrail'le işbirliği içinde olmaması istenen bildiriye imza attı.

Behlül Çetinkaya  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi yerel seçim öncesi Filistin'e destek bildirisine imza attı

Londra

Filistin'e destek eylemleri ve lobi faaliyetlerinin organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası'ndan (PSC) yapılan açıklamaya göre PSC'nin hazırladığı "Filistin için Belediye Meclis Üyeleri Sözü" başlıklı bildiriyi 1028 belediye meclis üyesi imzaladı.

Filistin'e Oy Ver 2026 Kampanyası, Britanya Filistinli Gençlik Hareketi, Müslüman Oyları, Britanya Filistin Komitesi ve Britanya Filistin Forumu gibi platformların desteklediği bildiri, aralık ayında belediye meclis üyelerinin imzasına açıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Londra'nın tüm ilçeleri de dahil 136 bölgede 5 bin 14 belediye meclis üyesi ile 6 belediye başkanının belirleneceği yerel seçimde Filistin'in ana meselelerden biri olması gerektiği savunulan bildiride yerel yöneticilerin Filistinlilerin haklarını koruması sözünü vermesi gerektiği belirtildi.

Bildiride yerel yönetimlerin İsrail'in insan hakları ihlallerinde ve Filistinlilere karşı uyguladığı şiddette işbirliği içinde olmaması ve işbirliği içindeki şirketlerle ortaklıkların sonlandırılmasının da önemine işaret edildi.

Seçmenlere bildiriye imza atan belediye meclis üyelerinin adaylıklarını desteklemeleri için çağrı yapıldı.

Bildiriye imza koyan 1028 belediye meclis üyesinin 345'ini Yeşiller Partililer, 338'ini iktidardaki İşçi Partililer, 104'ünü Liberal Demokratlar, 3'ünü ise ana muhalefetteki Muhafazakar Partililer oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler: Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı
Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere'de cami çıkışı bıçaklanan 3 kişiden biri öldü

İngiltere'de cami çıkışı bıçaklanan 3 kişiden biri öldü

İngiliz piskopos, cinsel saldırı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı

İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi yerel seçim öncesi Filistin'e destek bildirisine imza attı

İngiltere hükümeti, eski Prens Andrew'u kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarmayı değerlendiriyor

İngiltere hükümeti, eski Prens Andrew'u kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarmayı değerlendiriyor
İngiltere'nin, İran'a yönelik olası saldırıda ABD'ye üslerini kullanma izni vermediği iddia edildi

İngiltere'nin, İran'a yönelik olası saldırıda ABD'ye üslerini kullanma izni vermediği iddia edildi
İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı

İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet