Dünya

İngiltere hükümeti, eski Prens Andrew'u kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarmayı değerlendiriyor

İngiltere'de hükümet, Kral 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sırasından çıkarılması için yasa hazırlamayı değerlendiriyor.

Zuhal Demirci  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Londra

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, Mountbatten-Windsor'ın taht sırasından çıkarılmasına yönelik adımın, polisin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi planlanıyor.

Düzenleme hayata geçirilirse, Mountbatten-Windsor'ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

Bu yönde düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Parlamentosu'nun her iki kanadının onaylayacağı yasanın kabul edilmesi ve Kral Charles'ın onay vermesi gerekiyor.

Ayrıca, Kral'ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteğinin gerekli olduğu biliniyor.

Mountbatten-Windsor'un, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" unvanı dahil tüm kraliyet unvanları elinden alınmıştı. Buna rağmen, eski Prens Andrew, taht sıralamasında 8. sırada yer almayı sürdürüyor.

İngiliz milletvekillerinden olası düzenlemeye destek

Hükümetin olası yasa girişimi, Liberal Demokratlar partisi ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) dahil bazı milletvekillerinin olası düzenlemeye destek sinyali vermesinin ardından gündeme geldi.

Monarşi karşıtı görüşleriyle bilinen iktidardaki bazı İşçi Partili milletvekilleri ise Mountbatten-Windsor’un tahta çıkma ihtimalinin son derece düşük olması nedeniyle böyle bir adımın gerekli olmayabileceğini ifade etti.

Kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle dün gözaltına alınan Mountbatten-Windsor, yaklaşık 11 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Taht veraset sırası en son 2013'te çıkarılan yasayla değiştirilmişti

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Ekim 2015'te yaptığı açıklamada, veraset sırasını değiştirmeye yönelik yasa planları bulunmadığını bildirmişti.

Taht veraset sırası en son 2013'te çıkarılan yasayla değiştirilmiş, Katolik biriyle evlenen kişilerin veraset hakkını kaybetmesine yol açan uygulama kaldırılmıştı. Parlamento kararıyla veraset sırasından çıkarılan son kişi ise 1936’da tahttan feragat eden eski Kral 8. Edward ve soyundan gelenler olmuştu.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein Adası'na götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

