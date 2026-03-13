Londra'da başörtülü kadına araç çarpması İslamofobi saldırısı olarak değerlendirildi

Londra'nın doğusundaki Abbey Wood bölgesinde bir aracın başörtülü bir kadına çarpması, Müslüman sivil toplum kuruluşları tarafından kasıtlı bir Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) saldırısı olarak yorumlandı.

Behlül Çetinkaya  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

İngiliz medyasının aktardığına göre, 8 Mart Pazar günü Harrow Manorway Caddesi'nde aracını park ettikten sonra arabadan inen kadına, aynı caddede seyreden başka bir araç çarptı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kadının üzerine aracını sürdüğü görülen sürücü olayın ardından hızla uzaklaştı.

Olay yerindekiler kadına yardıma koşarken, kısa sürede gelen Londra Ambulans Hizmetleri ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kadını hastaneye kaldırdı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bölge halkında bu olayın endişeye sebep olduğunun farkındayız. Dedektiflerimiz şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışıyor. Olayın arkasındaki motivasyonu belirlemek için incelememiz sürüyor." ifadeleri yer aldı.

Polis, görgü tanıkları ve bilgi sahiplerinin kendilerine başvurmalarını isterken, İngiliz medyası kazazedenin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan Müslüman sivil toplum kuruluşları, kazazede kadının başörtülü olması nedeniyle kasten hedef alındığı görüşünü paylaştı.

Müslüman Sosyal Adalet Girişimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'de bu ramazanda camilerin ve Müslümanların hedef alındığı belirtilerek, "Şimdi de görünür şekilde Müslüman bir kadın, cinayete teşebbüsün hedefi oldu." denildi.

Olayın gündüz ve kalabalık bir yerde yaşandığı hatırlatılan açıklamada, "Devletin cesaretlendirdiği beyaz üstünlüğünü savunanlar Müslümanlara başka yerlerde soykırım yapıyor, burada ise kriminalize ediyor." ifadelerine yer verildi.

Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılık suçlarını raporlayan Tell MAMA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise olayın Müslüman bir kadına karşı kasıtlı saldırı olduğu vurgulandı.

Londra'da başörtülü kadına araç çarpması İslamofobi saldırısı olarak değerlendirildi

Londra'da başörtülü kadına araç çarpması İslamofobi saldırısı olarak değerlendirildi

