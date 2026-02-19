Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Gazze İçin oluşturulan Barış Kurulu ilk toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı

İngiltere hükümeti, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla teknoloji platformlarının, kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntüleri 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu hale getirecek yasa değişikliği planını açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı

İstanbul

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla planlanan yeni yasa değişikliğine uymayan platformların, şirket gelirlerinin yüzde 10'una kadar idari para cezası veya ülkedeki hizmetlerinin engellenmesi yaptırımıyla karşılaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, planlanan değişiklik kapsamında teknoloji şirketlerinin, kişinin rızası olmadan paylaşılan mahrem görüntüleri kaldırma talebinin ardından 48 saat içinde silmekle yükümlü olacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümetin mağdurların kaldırılmasını istediği görüntü hakkında yalnızca bir kez bildirimde bulunmalarını sağlamak istediği aktarılan açıklamada, "Bu, bir görüntü bildirildiğinde, birden fazla platformdan tek seferde kaldırılacağı ve bundan sonra her yeni yüklemede otomatik olarak silineceği anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisinin (Ofcom) kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntülerin, çocuklara yönelik cinsel istismar ve terörizm içerikli görüntülerle aynı ciddiyetle ele alınması ve yeniden yayınlanmaya çalışıldığında otomatik olarak kaldırılması için planları değerlendirdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, internet sağlayıcılarına bu tür görüntüleri barındıran sitelere erişimi nasıl engellemeleri gerektiği konusunda yardımcı olacak kılavuz yayınlanacağı belirtildi.

Son yıllarda mahrem görüntülerin tehdit, korkutma ve üzüntü vermek için kullanıldığı ve bunun "endişe verici" olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın mağdurların "bir görüntü kaldırılsa bile başka yerde tekrar yayınlanacağı korkusunu" sona erdirmede kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starmer, çevrim içi dünyanın "21. yüzyılda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin ön cephesi" olduğunu kaydederek, "Bu nedenle hükümetim, sohbet robotlarına ve çıplaklaştırma araçlarına karşı acil önlem alıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall da internetin kadın ve kız çocukları için kendilerini güvende hissedebileceği yer olması gerektiğine işaret ederek, "Hiçbir kadın, bir fotoğrafın kaldırılması için günlerce platform platform beklemek zorunda kalmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
Kooperatiflerin ortaklık kayıtlarını 26 Nisan'a kadar KOOPBİS'e aktarmaları gerekiyor
