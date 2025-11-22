Dolar
Dünya

Almanya'da sosyal medyada memurlara yönelik "parazit" paylaşımında bulunan kişinin evi polislerce basıldı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde sosyal medyada memurlara yönelik "parazit" paylaşımında bulunan kişinin evi polis tarafından basıldı.

Erbil Başay  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Berlin

Die Welt gazetesindeki habere göre M, ABD merkezli sosyal medya platformu X’ten 29 Eylül'de "Hayır, devletten finanse edilen herkes net olarak vergi ödemez, vergilerden yaşar. Her memur, her siyasetçi, devlet şirketindeki her çalışan, devlet tarafından sübvanse ve finanse edilen herkes. Hiçbir parazit net olarak herhangi bir vergi ödemiyor.” paylaşımında bulundu.

Sağlık sektöründe çalışan 45 yaşındaki M, mahkemece 11 Kasım’da çıkarılan arama kararıyla, 13 Kasım'da yerel saatle 06.00’da polislerin evine geldiğini aktardı.

M, arama emrinin "halkı kışkırtma" suçlamasıyla çıkarıldığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını söyledi.

Evi aramaya gelen polisin devlet koruma biriminden olduğunu kaydeden M, polisin kendisine, "cep telefonunu ve pin kodunu vermesini ya da dairenin altını üstüne getireceği" seçeneğini sunduğunu anlattı.

M, polise telefonunu verdiğini, daha sonra Göppingen kentindeki bir karakola götürüldüğünü aktardı.

Karakola gitmek için hazırlandığı sırada polislerin kendisini gözetlediğini belirten M, tuvalette de bir polisin yanında durduğunu belirtti.

Yolda bir polisin, kendisine "artık gözetim altına olduğunu", paylaşımındaki “parazit” kelimesinin sorun teşkil ettiğini ve “bununla insanlara doğrudan saldırıldığını” söylediğini ifade etti.

"DNA analizi için kan örneği de istendi"

Karakolda parmak izinin alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini, apandisit ameliyatından kalan izin de fotoğraflanabilmesi için kıyafetlerini çıkarmak zorunda kaldığını dile getiren M, "DNA analizi için kan örneği de istendi. Bunu reddettim." dedi.

M, kendisine aramayla veya ifadesinin alınmasıyla ilgili bir protokolün verilmediğini, işlemlerin ardından polisin kendisini eve götürdüğünü kaydetti.

Mahkeme ve savcılık, M. hakkındaki "halkı kışkırtma" suçlamasının neye dayandığını açıklamazken, M. ise paylaşımında “parazit” kelimesi geçtiğinden ötürü suçlandığını söyledi.

M’nin avukatı Marcus Pretzell de polis işlemlerini "saçma ve yasa dışı" olarak nitelendirerek, kendisine henüz dosyaya bakma izni verilmediğini kaydetti.

Gazetenin haberinde, Nazilerin "parazit" kelimesini Yahudileri karalamak için kullandığı belirtilirken, M'nin nasyonal sosyalizmle herhangi bir bağlantıyı reddettiği ifade edildi.

İlgili konular
