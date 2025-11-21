Dolar
logo
Dünya

Almanya'da yaşayanların yüzde 65'i İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor

Almanya'da yapılan bir anketin sonucuna göre, ülkede yaşayanların yüzde 65'i İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor.

Cüneyt Karadağ  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Almanya'da yaşayanların yüzde 65'i İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor

Berlin

Alman Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü (GIGA), ağustosta 1050 katılımcıyla yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı askeri operasyonlara ilişkin halkın tutumu, medyanın bu konuyu yansıtma biçimi, antisemitizm algısı ve Almanya'nın tarihi sorumluluk anlayışı incelendi.

Almanya'da halkın Gazze ve İsrail konusundaki dış politika görüşleri üzerine yapılan anket, kamuoyunun uluslararası hukuka dayanan politikalar ve insan hakları temelli bir duruş talep ettiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 59'u, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 65'i, İsrail ordusunun Gazze'de insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 69'u Almanya'nın dış politikasının "devlet aklı" (Staatsraeson) yerine uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları temelinde şekillenmesini istedi.

Ankete katılanların, yüzde 63'ü, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını açıkça belirtmesini ve kınamasını isterken, yüzde 61'i İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizmden ayrılması gerektiğini kaydetti.

Katılımcıların, yüzde 39'u Alman medyasının Orta Doğu (özellikle Gazze ve İsrail) haberlerini dengeli bulurken, yüzde 40'ı ise medyanın İsrail yanlısı seslere daha fazla alan tanıdığını ifade etti.

İlgili konular




