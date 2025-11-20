Dolar
42.37
Euro
48.96
Altın
4,060.00
ETH/USDT
3,042.30
BTC/USDT
92,273.00
BIST 100
11,000.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ankete göre, ABD'lilerin yarısından fazlası "demokrasinin iyi işlemediği" görüşünde

ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 51'i ülkede "demokrasinin iyi işlemediğini" düşündüğünü belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Ankete göre, ABD'lilerin yarısından fazlası "demokrasinin iyi işlemediği" görüşünde

Ankara

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 20 bini aşkın katılımcının Temmuz-Ağustos döneminde ABD'deki siyasi duruma ilişkin görüşlerini sordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankete göre, ABD'de demokrasinin iyi işleyip işlemediğine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 51'i "İyi işlemiyor.", yüzde 24'ü "İyi işliyor." yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 25'i ise bu soruyu "İdare eder." diye cevapladı.

Demokrasinin "iyi işlediğini" düşünenlerin büyük kısmının ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisini desteklediği, Demokrat Partililerin ise "İyi işlemiyor." yanıtını verme eğiliminde olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 44'ü ABD'deki mevcut liderlerin "demokrasiye bağlılığına" inanmadığını belirtirken, yüzde 28'i çekimser oy kullandı. Mevcut liderlerin "demokrasiye bağlılığına inananların" oranı ise yüzde 27 oldu.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 55'i "herkesin kanun karşısında eşitliğine" ilişkin süreçlerin iyi işlemediğini düşünürken, yüzde 23'ü "İdare eder." yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 22'si ise bu süreçlerin iyi işlediğini belirtti.

Ceza adalet sisteminin iyi işleyip işlemediğine ilişkin soruyu da katılımcıların yüzde 55'i "İyi işlemiyor." diye yanıtladı. Anketi cevaplayanların yüzde 18'i bu soruya "İyi işliyor." cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 27'si çekimser oy kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

ABD'li Senatör, Trump yönetimini uçuş kapasitesini düşürme kararında şeffaf olmamakla eleştirdi

ABD'li Senatör, Trump yönetimini uçuş kapasitesini düşürme kararında şeffaf olmamakla eleştirdi

Ankete göre, ABD'lilerin yarısından fazlası "demokrasinin iyi işlemediği" görüşünde

ABD Enerji Bakanlığından Pensilvanya’daki nükleer santralin faaliyete geçirilmesi için 1 milyar dolarlık kredi

Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani ile yarın görüşecek

Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani ile yarın görüşecek
Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı

Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı
Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet