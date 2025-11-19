Dolar
Dünya

Almanya: Batı Balkanların AB'ye entegrasyonu Avrupa'nın barış, istikrar ve refahının en güçlü garantisi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Batı Balkanların Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunun Avrupa'nın barış, istikrar ve refahının en güçlü garantisi olduğunu söyledi.

Dzihat Aliju  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Almanya: Batı Balkanların AB'ye entegrasyonu Avrupa'nın barış, istikrar ve refahının en güçlü garantisi Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Wadephul Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, mevkidaşı Timço Mucunski ile bir araya geldi.

Mucunski mevkidaşına ülkesine yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Almanya'nın başta Kuzey Makedonya olmak üzere bölgenin Avrupa perspektifine atfettiği önemi gösterdiğini söyledi.

Mucunski, görüşmede, Wadephul'u ülkesinin Avrupa gündemi, reform süreçleri, bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkileriyle ilgili güncel faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

Alman Bakan Wadephul, ülkesinin aralarında Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun güçlü bir destekçisi olmaya devam ettiğinin söyleyerek, bölgenin tam Avrupa entegrasyonunun, Avrupa'da uzun vadeli istikrar, barış ve refahın en güçlü garantisi olduğunu ifade ettiği belirtti.

Wadephul ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Başbakan Hristijan Mickoski tarafından kabul edildi.

Batı Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği temasları kapsamında Wadephul, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'yı da ziyaret etmişti.

