Dolar
44.36
Euro
51.41
Altın
4,565.00
ETH/USDT
2,179.60
BTC/USDT
71,454.00
BIST 100
13,005.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Ağrı’da askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için Konya Askeri Şehitliği’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

AB Gümrük Otoritesi'nin merkezi Lille olacak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB Gümrük Otoritesi (EUCA) merkezinin Fransa'nın Lille şehrinde kurulmasına karar verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Brüksel

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerde, AB Gümrük Otoritesi’ne (EUCA) ev sahipliği yapacak şehir olarak Lille'in seçildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yeni otorite, birlik genelinde ulusal gümrük idarelerinin faaliyetlerini tutarlı şekilde koordine etmek ve desteklemekle görevlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni otoritenin, artan ticaret hacmi, ulusal sistemler arasındaki parçalanmış yapı, e-ticaretin hızlı yükselişi ve değişen jeopolitik koşulların yarattığı baskılara yanıt vermeyi amaçlayan kapsamlı gümrük reformunun bir parçasını oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, kurumda yaklaşık 250 kişinin görev yapmasının planlandığı kaydedildi.

Yeni kurulacak kurumun, AB'nin Temu ve Shein gibi Çinli e-ticaret platformlarına yönelik kontrolleri artırma çabasının merkezinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu kuruma ev sahipliği için Belçika’nın Liege, Hırvatistan’ın Zagreb, Fransa’nın Lille, İtalya’nın Roma, Hollanda’nın Lahey, Polonya’nın Varşova, Portekiz’in Porto, Romanya’nın Bükreş ve İspanya’nın Malaga şehirleri başvuru yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet