Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,89 ile ticaret olurken, en fazla düşen yüzde 2,30 ile petrol kimya plastik oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığını söylemesinin ardından, dün de İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtmesi, bölgedeki gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik umutları artırarak, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 2025'te bir önceki yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,3'e geriledi. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) ise ocak ayı itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar oldu.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Trabzon'da fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken kişi hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Bayrak Sitesi'ndeki binanın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi

Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi
