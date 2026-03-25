Dolar
44.35
Euro
51.35
Altın
4,512.12
ETH/USDT
2,172.00
BTC/USDT
70,864.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

Yüksek enerji fiyatları AB'nin rekabet gücünü zorluyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Ata Ufuk Şeker  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Brüksel

Costa, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde ele alınan konular hakkında konuştu.

Son dönemde küresel ortamın daha da istikrarsız hale geldiğini belirten Costa, İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Costa, "Bu jeopolitik ortamda Avrupa, iddialı ekonomik gündemini sürdürmeye devam ediyor ve aslında bu gündem her geçen gün daha da acil hale geliyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen hafta yapılan zirvede AB liderlerinin rekabetçiliği artırmaya yönelik somut ve ölçülebilir hedefler belirlediğini aktaran Costa, 2027 sonuna kadar uygulanacak "tek pazar, tek Avrupa" eylem planının özellikle 2026’da hız kazanacağını ifade etti.

Costa, tek pazarın güçlendirilmesi kapsamında mevcut engellerin kaldırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, mesleki yeterliliklerinin karşılıklı tanınmasının hızlandırılması ve iş gücü hareketliliğinin artırılmasının planlandığını kaydetti.

Şirketlerin AB genelinde tek bir kurallar setiyle faaliyet gösterebilmesini sağlayacak "28. rejim" önerisinin de gündemde olduğunu ifade eden Costa, ayrıca tasarruf ve yatırım birliği ile Avrupa'da daha entegre bir sermaye piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

AB'de bürokrasinin azaltılması gerektiğine dikkati çeken Costa, kuralların da sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Costa, "AB’nin rekabet gücü açısından en büyük zorluklardan biri yüksek enerji fiyatlarıdır. Orta Doğu'daki mevcut kriz ve bunun küresel enerji arzına etkisi, seçtiğimiz yolun doğru olduğunu teyit etmektedir. Karbonsuzlaşma, yerli enerji kaynaklarının hızla geliştirilmesi ve tehlikeli bağımlılıkların azaltılması, uzun vadede enerji fiyatlarını düşürmenin doğru yoludur." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi korumak için acil adımlar atmamız gerektiği açık." diyen Costa, AB Komisyonunun, üye devletlerin özel durumlarını ve özellikle enerji yoğun sektörlerin kırılganlığını dikkate alarak, üretimin başka yerlere kaydırılması riskini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla geçici ve hedefli önlemler sunacağını belirtti.

Costa, ekonomik gücün aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, bunun Avrupa'nın bağımlılıklarını azaltmasına, savunma yatırımlarını artırmasına ve Ukrayna'ya desteğini sürdürmesine imkan sağlayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet