Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajına başladı.

Başak Erkalan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdülhamid Han, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli ve milli doğal gaz üretiminin artırılması için çalışan Bakanlık, yeni keşifler için de yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gazın mimarı olan Abdülhamid Han, yeni ve önemli bir görev daha üstlendi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni yılın ilk keşif sondajı için bu sabah Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda hidrokarbon arama çalışmalarına başladı. Su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek olan geminin çalışmalarının 35 gün sürmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarısını yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha attıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han sondaj gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz'e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı." ifadesini kullandı.

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının Kandıra-2 kuyusuyla sınırlı kalmayacağını belirten Bayraktar, "Nisan ayında da Fatih sondaj gemimiz Bartın'ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda sondaj çalışmasına başlayacak. Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye barışın yanında konumlanmayı tercih eden bir marka haline geldi
Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kiracılara barınma desteği" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, Afrika'da enerji, gıda ve ulaşım alanlarında zincirleme etkilere yol açıyor

İran basını, BAE'den saldırı ihtimaline karşı bu ülkenin enerji altyapısının potansiyel hedef belirlendiğini yazdı

Almanya'da elektrik fiyatları "ABD/İsrail-İran Savaşı" ile yükseldi

Almanya'da elektrik fiyatları "ABD/İsrail-İran Savaşı" ile yükseldi
Putin'in temsilcisi Dmitriyev'den "şiddetli enerji krizi" uyarısı

Putin'in temsilcisi Dmitriyev'den "şiddetli enerji krizi" uyarısı
Hürmüz Boğazı kriziyle gelirleri artan Rusya’nın emtia üretimi sınırlı kalıyor

Hürmüz Boğazı kriziyle gelirleri artan Rusya’nın emtia üretimi sınırlı kalıyor
