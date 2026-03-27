Uluslararası alanda yazılmış en iyi mektup seçilecek
Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından düzenlenen Uluslararası Mektup Yazma Yarışması için 15 Nisan'a kadar başvuru alınacak.
Ankara
AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, 9-15 yaş gençlerin mektup yazma geleneğini sürdürmesi amacıyla organize edilen Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın bu yıl 55'incisi düzenleniyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Önceki yıllarda Türkiye'yi temsilen gönderilen mektupların çeşitli ödüllere layık görüldüğü yarışmanın bu yılki teması, "Bir arkadaşınıza, dijital çağda insan ilişkilerinin neden önemli olduğunu anlatan bir mektup yazın." olarak belirlendi.
Türkçe, İngilizce veya Fransızca yazılabilecek mektupların, konuya bağlı olarak 800 kelimeyi aşmaması önem taşıyor.
Yarışmaya katılmak amacıyla PTT AŞ'ye başvuranların, vesikalık fotoğraflarını, yazdıkları mektup ve istenilen diğer belgeleri, üzerinde isim ve soy isim bilgileri bulunan zarfa koyması gerekiyor.
Yarışmaya başvurmak için gereken belge ve detaylı bilgilere, PTT AŞ'nin "www.ptt.gov.tr" adresindeki "Duyurular" bölümünden ulaşılabiliyor.
Adaylar, mektuplarını "Uluslararası Mektup Yazma Yarışması" ibaresiyle "PTT AŞ Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok, 2. Kat, 06101, Ulus/Altındağ/ Ankara" adresine en geç 15 Nisan'a ulaşacak şekilde gönderebilecek.
Altın madalyayı kazanan kişi İsviçre'ye davet edilecek
PTT AŞ tarafından oluşturulacak komisyon, tüm mektupları titizlikle inceleyecek. Seçilen mektup UPU'ya gönderilecek ve Türkiye'yi Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nda temsil edecek.
Ayrıca Türkiye'deki değerlendirmede dereceye girerek birinci olan yarışmacıya 10 bin lira ve kişisel pul, ikinciye 7 bin 500 lira ve kişisel pul, üçüncüye 5 bin lira ve kişisel pul ödülü verilecek.
Sonuçlar, mayısta PTT AŞ'nin internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ve kurumun sosyal medya hesaplarından açıklanacak.
UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri, her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu seçecek.
Yarışmanın birincisine altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye bronz madalya takdim edilecek. Derece sahiplerine sertifika da verilecek.
Altın madalya almaya hak kazanan kişi ayrıca İsviçre'nin Bern şehrindeki UPU Genel Merkezi'ne velisi, vasisi veya yasal temsilcisiyle davet edilecek. Özel mansiyon ödülü kazananlara da sertifika ve UPU tarafından belirlenecek diğer ödüller takdim edilecek.