Gündem

Bakan Kurum: COP31'in taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "(COP31) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Bakan Kurum: COP31'in taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelenin insanoğlu ile tabiat arasında bir merhamet sözleşmesi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomaside karşıt görüşleri, farklı tarafları bir araya getirerek önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kurum, bunun dünya barışına ve küresel sorunların çözümüne katkı sağladığını söyledi.

Kurum, "İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu katkıları, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı dönemimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

COP31 Başkanlığı olarak iklim eyleminin kazandığı ivmeyi şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafları dahil eden bir anlayışla daha da ileriye taşıyacaklarını söyleyen Kurum, bugün Avustralya ile tarihten gelen dostluğu ileriye taşıyacak yenilikçi bir adım attıklarını bildirdi.

Kurum, "İnanıyorum ki bundan sonra da COP31 sürecini Avustralya ile kimseyi geride bırakmayan adil, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf bir anlayışla yürüteceğiz. Tabii şunu da ifade etmek isterim. Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını, liderliğini ve uluslararası işbirliğine yönelik samimi yaklaşımını her platformda ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda kalıcı ve somut adımlar atıyoruz. Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen 'Sıfır Atık Seferberliği' ile Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ortak evimiz dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunuyoruz. COP31 sürecinde de insanlığın ve dünyamızın beklentilerine ve acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri Türkiye-Avustralya işbirliği ile hayata geçireceğiz. Değerli delegeler, bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonu başlatıyoruz. Şimdiden COP31'de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz."

Türkiye'nin sadece kendi bölgesine değil, Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan adil ve dengeli bir konferans düzenlemeyi taahhüt ettiğini ifade eden Kurum, kararın tüm taraflara ve küresel iklim krizi ile mücadeleye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kurum, süreçte emeği geçenlere de teşekkür etti.

