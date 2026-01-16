Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ederek, verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna geldik. Karne heyecanı yaşayan yavrularımızı, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza bolca kitap okuyacakları, dinlenecekleri ve sosyal aktivitelerle kendilerini geliştirecekleri verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

