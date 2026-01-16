Dolar
43.28
Euro
50.25
Altın
4,602.70
ETH/USDT
3,308.90
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
12,546.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Lefkoşa'da "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Serhat Tutak  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak

Ankara

KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
Konya, 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçildi
Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor
Dünyayı bu yıl da aşırı sıcaklar bekliyor
Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve nakil şartları değişti

Kaymakamlık sınavına KPSS 70 puan ve yüksek lisans şartı

Kaymakamlık sınavına KPSS 70 puan ve yüksek lisans şartı
Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ilkeler yeniden düzenlendi

Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ilkeler yeniden düzenlendi
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet