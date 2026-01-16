Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Ankara
KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alınacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek.
Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.